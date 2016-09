Non c’è pace in Campidoglio. La sindaca Raggi deve rinunciare alla nomina del nuovo assessore al bilancio indicato dallo studio Sammarco: Raffaele De Dominicis è indagato per abuso d’ufficio. Ma Grillo fa anche dimettere il direttorio capitolino. Il comune preannuncia il «no» alle Olimpiadi. Coni spiazzato