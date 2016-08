Il Sole 24Ore riduce le perdite grazie al digitale

Il gruppo editoriale di

Confindustria(chenedetiene

il 67% delle azioni)

che edita il quotidiano

Sole 24 ore e Radio 24 oltre

a una serie di attività

editoriali e di servizi, è

quotato in borsa dal

2007. I ricavi del gruppo

hanno raggiunto il loro

massimo valore nella storia del

grupponel2008quandoi fatturato

valeva 573 milioni di euro.

Da allora però la flessione è stata

repentina a cominciare

dall’anno successivo, il 2009,

quando i ricavi calano di 79 milioni

rispetto all’annualità precedenti.

Il ridimensionamento

sembra frenare quando a chiusura

del 2015 i ricavi tornano a

crescere: 325 milioni ovvero

+14 milioni rispetto al 2014.

Una boccata d’ossigeno – confermataanchenelprimotrimestre

del 2016 con i ricavi in aumento

rispetto al 2014 – ma la

flessione dei ricavi subita dal

gruppo di Confindustria è comunquepesante:-

30%rispetto

al 2011 quando comunque, come

detto, il fatturato era già in

netto declino.

Unaspettopeculiaredelgruppo,

almenonelpanoramaitaliano,

èilpesodeldigitalesuiricavi

e in generale su le diverse attività.

I ricavida digitalehanno raggiunto

nel 2015 i 106,7 milioni

di euro ovvero il 33% dei ricavi

totali.Vadettocheinpassatoiricavi

digitali hanno pesato ancora

di più sul fatturato del gruppo,

nel 2013 valevano 141,8 milioni

di euro e pesavano sui ricavi

di quell’anno per il 37%.

La flessione del digitale è dovuta

soprattutto alla cessione

nel 2014 dell’area software

un’operazione che ha sì portato

nelle casse dell’editore 81,9

milioni pagati da TeamSystem

(piùaltri22,5milionidovrebbero

essere versati nel 2020 per

un importo complessivo di

104,484 milioni di euro) ma ha

anche contribuito a far subire

ai ricavi in generale – e a quelli

da digitale in particolare – una

ridimensionamento. D’altronde

il fatturato dell’area software

nel 2012 e nel 2013 è stato di

circa 60 milioni (il16%dei ricavi

totali)conEbitedEbidtapositivi.

L’effetto della cessione sui

ricavi digitalidelgrupposièfattosentire:

sipassadai141milioni

del 2013 ai 94,6 milioni del

2014. Nei piani dichiarati dal

gruppo però c’è quello di reinvestire una parte consistente del

soldi della cessione proprio nel

digitale. La crescita del digitale

annosuannodi12milionidieuro

realizzata nel 2015 sembrerebbe

premiare questa politica

editoriale, anche se va detto

che per raggiungere i livelli del

2013restaancoraunpo’di strada

da fare.

Il gruppo comunque da anni

chiude il bilancio in passivo:

prendendo in considerazione

solo le ultime cinque la perdita

aggregata raggiunge i 21,2 milioni

di euro. Problemi di redditività

che hanno origine anche

dalfattocheiltagliodeicostinegliultimicinqueanninonèriuscito

acompensareil calo dei ricavi.

Nelquinquennioil taglioè

di129milioni(mentrelaflessionedeiricavinelmedesimoperiodo

è di 143 milioni). In valore

assoluto i costi totali passano

dai 468 milioni del 2011 ai 339

milioni del 2015ma il risultato

netto (Ebit) e sempre con segno

negativo.

Per quanto riguarda i tagli al

personale gli organici puntuali

sono in aumento, per la prima

volta da anni, ne primo trimestre

del 2016 i dipendenti medi

sono 1.258 in crescita rispetto

alle 1.239 unità del dicembre

2015 (che a sua volta segnava

un aumento rispetto ai 1.223

dell’anno precedente). Nonostantequesta

recente crescita il

taglio rispetto agli anni precedenti

è stato comunque pesante:

basta andare a marzo del

2011 quando i dipendenti erano

1.856 per capire che in sole

cinque annualità si è ridotto di

598unità ovverodi quasi dimetà

(48%) l’organico. Guardando

alle diverse categorie quella

chehasubito il tagliomaggiore

nel periodo 2011-2015 è stata

quella dei dirigenti con un

-51% seguita da quella degli

operai (-48%), come un po’ per

tutti gli altri gruppi editoriali

analizzati anche in questo caso

i giornalisti sono quelli per i

qualiiltagliodelpersonaleèstato

più clemente -17% passando

dai414del2012ai343del2015.

Da segnalare infine come il

«Gruppo 24 Ore» abbia deciso

di non presentare i risultati del

primo semestre 2016 rinviando

al 30 settembre prossimo

venturo la riunione per approvare

la Relazione Finanziaria

del primo semestre 2016. Un

chiarosegnaledicome,daunlato

«Stampubblica» e dall’altro

lato l’opa di Cairo su Rcs abbianoprofondamentemutatouno

scenario che necessita di più

tempo per ipotizzarne gli sviluppi

futuri.