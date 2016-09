Il pasticciaccio romano getta nel caos i 5 Stelle, riuniti in conclave in diretta con Grillo e Casaleggio. Base in rivolta, Di Maio sulla graticola. E dopo nove ore di scontri il direttorio emette la sentenza per la sindaca: via gli assessori Muraro e De Dominicis. Raggi costretta a mollare i fedelissimi Marra e Romeo