Il 20 settembre 2016 a Napoli, dalle ore 20, in vico San Pietro a Majella 6 letture, musica e parole per ricordare Francesca Pilla nel luogo in cui, insieme ad altri, ha raccontato la sua città ed il Sud sulle pagine di Metrovie, il settimanale campano del manifesto che uscì nel 2004. Nel cortile della redazione, il «cortile arcobaleno», sarà dedicata una targa a Francesca, morta il 22 maggio scorso.

A scoprirla sarà il sindaco di Napoli Luigi de Magistris