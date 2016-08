Dieci anni che hanno dimezzato il gruppo

Cosa ci raccontano i bilanci e i resoconti

trimestrali di Rcs, cioè del

maggioregruppoeditorialeitaliano?

Quandonel 2003l’editore del

Corriere della Sera da HdP diventa

Rcs Mediagroup e si quota in

borsa è ancora un colosso da 2,23

miliardi dieurodi fatturato.Sono

annineiqualiiricavitendonoasalire:

nel 2007 Rcs raggiunge i 2,74

miliardidifatturatocrescendodi358milioni

rispetto l’anno precedente. Da lì inizia una

parabola discendente: nel 2008 si scende di

64 milioni ma la mazzata il gruppo la riceve

nel 2009 con una spaventosa flessione dei ricavirispettoall’annoprecedentedi468milioni

di euro: -17% in un solo anno.Manon sarà

la flessione più netta nel 2012 il differenziale

dei ricavi anno su anno è di -477 milioni , nel

2013di-283milionienell’ultimobilancioannuale

-247 milioni. Dall’anno della quotazioneinborsa(

il 2003)al2015la flessioneèperil

gruppo del 54%, più della metà.

Cosa è successo? Molte cose: la crisi globale,

certo della quale non è solo vittima Rcs,

ma anche scelte strategiche che ancora fanno

discutere come ad esempio l’operazione

Recoletos la società di proprietà dell’editore

inglese Pearson (allora proprietario del

Financial Times) che dopo vari passaggi viene

acquistata da Rcs nell’aprile del 2007 per 1,1

miliardi di euro. Secondo il comitato di redazione

del Corriere della Sera questa operazione

(quando fu acquistata Recoletos aveva già

272milioni didebiti)hagenerato800milioni

di indebitamento e il definitivo declino del

gruppo.Ineffetti seguardiamoai datiancora

più nel dettaglio vediamoche il risultato netto

delle ultime cinque annualità è perennemente

negativo, solo nel 2010 Rcs Presenta

unrisultopositivoanchesediappena7milioni.

Dal 2010 al 2015 le perdite ammontano a

1,4miliardidieuro,ilpatrimonionettointanto

è sceso dall’1,6 miliardi di euro del 2010 ai

105 milioni del 2015 fino ai 79,8 dell’ultima

trimestrale di marzo scorso.

Se torniamo a guardare i ricavi per capire

meglio le ragioni del loro declino vediamo come

la flessione del gruppo dipenda molto dal

terribile ridimensionamento dei ricavi da diffusione:

se nel 2009 le vendite valevano ancora

1,22 miliardi nel 2015 si riducono a 421milioni

(-65%)undeclino netto e inesorabile che

continua anche nel 2016 visto che nel primo

trimestre i ricavi diffusionali devono segnare

un netto -29% rispetto a quelli indicati nel bilancio

del 31 marzo 2015.

Una flessione che, come per tutti i gruppi

editoriali, è guidata dall’inarrestabile declino

delcartaceomacheperilmomentoinRcsnon

corrisponde una adeguata crescita del digitale.

Seppure il contributo del digitale ai ricavi

totali delgruppodal2010al2014è più che triplicato

– dal5%al16%– la crescita del «peso»

del digitale sui ricavi totalisembraancoracon

il freno a mano (vedremo quanto contribuirà

la scelta di adottare il paywall sul sito del Corriere

della Sera).

InRcs,comeinmoltialtrigruppieditoriali,

sono tagliati anche i costi. Quanto? Prendendo

come riferimento ancora gli ultimi

cinque esercizi il costo del lavoro è diminuito

di 130 milioni di euro, i costi operativi di

743 milioni. Rispettivamente un taglio del

29%edel52%.Nelcomplessogliorganici sono

diminuiti di 2.540 unità dal 31 dicembre

2010 al 31 marzo 2016 quando i dipendenti

medi(escluse le attività indismissionecome

Rcs Libri) sono 3.656.

Untaglio del personaledel41%.Il costounitario

per dipendente non è invece così lineare

come ci si potrebbe aspettare di fronte a il taglio

costante dei costi e del personale. Se nel

2010 mediamente un dipendente costava 79

mila euro nel 2013 il suo costo raggiunge i 95

mila euro per poi scendere ancora nel 2015 a

86 mila. La categoria che ha subito più tagli in

Rcs sono stati i dirigenti/impiegati ridotti del

50%dal2010al2015(nelcomplesso1986unità)

quella che ne ha subiti meno è sono stati i

giornalisti che hanno avuto un taglio percentualedel17%

nelmedesimoperiodo(percomplessivamente

298 unità) secondo quanto riportato

dai bilanci dell’editore.

Taglio dei costi che è continuato anche nel

2016.Infatti,inbaseairisultatidelprimosemestre

di quest’anno, approvati durante il consiglio

di amministrazione del 3 agosto scordo,

chehavisto anchelanominadi presidente e di

amministratore delegato di Umberto Cairo, al

30/06, a fronte di un calo dei ricavi del 2.9% è

corrispostounEbitfinalmente positivo per 6.3

milioni di euro contro il negativo di 60.8 milioni

di euro del primo semestre 2015. Risultato

raggiunto, appunto, grazie anche a tagli di costi

per 35 milioni di euro.