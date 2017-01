A Cona la rivolta dei migranti dopo la morte di una giovane ivoriana. Per la procura «è deceduta per cause naturali». Nel mirino la cooperativa che gestisce il centro di accoglienza, già indagata per truffe e maltrattamenti. Sono 180 mila i rifugiati in Italia, quasi tutti africani. Via al piano del Viminale per distribuirli tra i comuni