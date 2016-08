L’informazione è un bene pubblico da consumare

«Newspapers don’t

have a demand problem;

they have a

business-model

problem». I giornali

non hanno un

problema di caduta

della domanda

di informazione,

bensì è il loro modello

di affarichenonfunziona:hasintetizzato

così lo stato dell’arte dell’informazioneEric

Schmidt,unodei boss di Google.Ovviamente

è il punto di vista di un manager

che opera in Rete, il medium ritenuto «responsabile

» della crisi dei giornali.

La crescita esponenziale della piattaforma

Internet quale strumento di informazione

globale costituisce infatti uno degli

aspetti più rilevanti del nuovo ecosistema

tecnologico e di mercato. La Rete rappresenta

cioè un mezzo sempre più utilizzato

per reperire informazioni, e lo stesso si

configura come una fonte di primaria importanza

per la ricerca di notizie inerenti

l’attualità nazionale, internazionale e locale,

e quindiai fini della tutela del pluralismo

informativo. Questa circostanza richiamaitemidella

qualità, valore, autorevolezza

e attendibilità dell’informazione

offerta, nonché il nodo delle modalità di

ricerca, utilizzo e rielaborazione dellefonti

inItaliadapartedeinuovi editori/aggregatori,

in relazione all’esercizio della professione

giornalistica nella sua funzione

classica di «tramite» tra la notizia e il pubblico.

In questo contesto, la valorizzazione

dell’informazionerisultaunosnodocruciale

per comprendere il futuro di Internet e

delle democrazie moderne.

Muta quindi la nozione di informazione

(e di qualità della stessa), a causa, ad esempio,

dell’aumentodelle fuzzy news e delle soft

news, ossia delle notizie leggere, e dell’uso

dei social media da parte dei professionisti

del settore (non solo giornalisti). Cambia il

ciclo di produzione delle notizie, e quindi

l’organizzazione delle redazioni, a causa

dell’approccio alle high-speed news, ossia

all’informazione veloce, e, più in generale,

dell’informazione digitale.

Cambiaancheil lessicostessodellacomunicazione,

enonsolodi quellagiornalistica,

maanchedi quella politica e commerciale).

I messaggi informativi e non solo, si pensi

allacomunicazionepubblicitaria, simodificano

in relazione, ad esempio, al modo in

cui ilcontenutoinformativoviene ordinato

da motori di ricerca e social network. In tal

senso, il cambiamento tecnologico in atto

modifica sostanzialmente la nozione di informazione,

rendendo la notizia un’entità

scomponibileinsegnalidigitali, quantificabile,

ed ordinabile.

L’avvento dell’informazione digitale ha

reso la notizia un bene che può essere facilmente

digitalizzato e riprodotto, consumato

in gruppo, spesso gratuitamente, svincolandolo

dal supporto fisico e rendendolo,

conciò, sempre più vicino adun«bene pubblico

»,essendosemprepiùdifficileescludere

i consumatori dal consumo gratuito dello

stesso, o ad un shared good, ossia un bene

che viene condiviso tra più consumatori. In

questo contesto, il concetto di reputazione,

e quindi la forza dei marchi, assume una rilevanza

centrale nel sistema informativo.

News da consumare

La tendenza è verso un aumento del numero

di soggetti presenti nell’informazione,

maconuna distribuzione assai sperequata:

da una parte, pochi grandi soggetti spesso

globali (aumento della concentrazione),

dall’altraparteunamiriadedipiccolioperatori

che raggiungono un pubblico di nicchia

(polverizzazione dell’offerta).

Indefinitiva,l’onlineintuttelesueconfigurazioni(

testate,socialnetwork, blog,motori

di ricerca) e per le sue caratteristiche di

immediatezza, copertura in tempo reale

della notizia e gratuità prevalente, si sta affermando

sia come mezzo di informazione

al pubblico sia come fonte di informazione

per gli altri media.

Da qui la necessità di comprenere come

avviene il consumo di informazione.

Secondo una recente ricerca di Audiweb,

prevalente è la figura del La maggiore frequenza

in tutti i Paesi considerati è quella

del daily briefer. Ad eccezione degli Stati

Uniti, tale quota supera il 50% dei rispondenti

in tutti i paesi rilevati. Interessante

notare che l’Italia e la Germania sono gli

unici paesi in cui i news lovers superano i casual users. Inparticolare,conil29%dei rispondenti,

l’Italia è il Paese con il numero

maggiore di news lovers, seguita dagli Stati

Uniti con il 26% e la Germania con il 24%,

mentre gli altri paesi si attestano sotto la

media.

Per quanto riguarda la classe dei daily

briefers, è possibile considerarla, in parte,

come una tipologia di «passaggio», ossia

come una categoria in evoluzione. In altri

termini, è plausibile supporre che a tale

gruppo appartengano sia possibili consumatorichein

futuro attribuiranno allenotizie

sempre meno interesse, passando

nella categoria dei casual users, sia consumatori

che, al contrario, mostreranno un

interesse sempre maggiore per l’informazione

fino a rientrare nei news lovers.

Analizzandoildatoindettaglioper l’Italia,

emergeche ad essere consumatori più

assidui di notizie sono gli uomini rispetto

alle donne. La differenza maggiore tra i

duegeneri, tuttavia, si riscontra nellaquota

di casual users; il22%delledonneintervistate

appartiene a tale categoria contro il

14% degli uomini. Per quanto riguarda

l’età, il dato più interessante che emerge è

cheil33%degli«under45»puòessereassegnato

alla categoria dei news lovers rispetto

al26%degli «over 45»; il57%di questi ultimiappartieneai

daily briefers,quasi10punti

percentuali in più rispetto agli «under

45».Igiovani,quindi,risultanoesserefruitori

di notizie più assidui; questo dato in

partepuòessereattribuitoancheallasempremaggiorefruizione

di news online,verso

lequalièpossibileriscontrareunacerta ritrosiadaparte

delle fasce di etàpiù adulte.

Social e motori di ricerca

L’individuazioneditipologiediconsumatorièrilevanteperchésottende

differentimodelli

di consumo, e quindi, potenzialmente

di business per gli editori; rappresentando

unasegmentazionefondamentalepercomprendere

le dinamiche del settore.

In Italia la ricerca di news online avviene

prevalentemente tramite l’uso dei motori

di ricerca, sia digitando una semplice

parola relativa alla notizia di interesse,

sia digitando una specifica pagina

web. Tale percorso di ricerca del contenuto

appare contraddistinguere tanto

gli uomini che le donne, tanto gli under

45 che gli over 45. Per quel che riguarda

le fasce di età, è interessante

notare che la maggioranza dei giovani

e degli adulti utilizza i motori di ricerca.

Al secondo posto per gli adulti c’è

l’accesso diretto ad uno specifico sito

internet che, nella maggioranza dei casi

è la versione online dell’informazione

tradizionale offline. I giovani, invece,

come secondo strumento per ricercare

le notizie prediligono i social media.

L’uso dei social media come mezzo di informazione

assume rilevanza almeno per

due motivi; in primo luogo, per la loro forte

penetrazione nella vita quotidiana, in secondo

luogo per la possibilità di condividere

e discutere in tempo reale dei contenuti.

È importante sottolineare che la fruizione

di informazione tramite social può essere

anche il frutto di un’esperienza occasionale,

nel senso che in considerazione della loro

caratteristica di contenitori, èmolto probabile

che si viene raggiunti da una notizia

mentre si è suunsocial network per fare altro.

In questo senso, il consumatore può

ignorarechièilverofornitoredell’informazione,

associando l’intera esperienza di navigazione

al social network stesso.

Un’ulteriore problematica riguarda i

confini del concetto di informazione sui social

media; si va infatti da notizie dipuro intrattenimento,

che per una quota molto rilevante

si tratta di notizie sulle celebrità,ad

informazionesportiva,anewssulmeteo,finoaquellepiùtradizionalilegatealla

politica

nazionale ed internazionale.

L’analisi dei dati Audiweb con focus

sull’informazioneonlinemostracomevi siano,

al lordo delle sovrapposizioni, circa 14

milionidi utenti unicichenelgiornomedio

accedono ad un sito d’informazione generandocomplessivamente67milionidipagine

viste. Questa la dimensione totale del

mercato teoricamente contendibile.

Aggregatori di pagine

Al di là delle aggregazioni e degli accordi

commerciali,Repubblica.it e Corriere.itpesano

assieme il 21% del totale degli utenti

unici e il 31% delle pagine viste. Le testate

chehannounacorrispondenteversionecartacea

nel loro insieme attirano 8.6 milioni

di utenti unici nel giorno medio; il 56% in

piu` rispetto a quelli all digital. Tra le testate

all digital sono state inserite convenzionalmenteancheleagenziestampa,

l’areanews

dei portali e le televisioni.

Complessivamente,allordodellesovrapposizioni,

le testate chenonhannouna corrispondente

versione cartacea attirano 5.5

milioni di utenti unici nel giornomedio.Alcune

delle testate solo digitali hanno volumi

di traffico che superano molte di quelle

chehannounacorrispondenteversionecartacea,

comenel caso di Fanpage, Blogo eNanopress,

adesempio.Dei1.2milionidiutentiunicidiTGCom24circa580milasonofrutto

di aggregazioni, lo stesso vale per «Il

Post» che ottiene 170mila utenti unici da

altridominiconiquali visonoaccordicommerciali.

La sezione news dei portali generalisti

attiraunamassadi persone relativamente

contenuta; sicuramente molto modesta

rispetto al totale del traffico su questi

portali. Tra le televisioni, se si esclude

TGCom24,ancheal netto delle aggregazioni

(che pesano circa il 40% del totale), sia

Rai che Sky fanno volumi di traffico che

certa- mente hanno ampissimi margini di

miglioramento.

Iperiodicinonhannoancoratrovatouna

dimensioneonline.Complessivamenteattirano,

al lordo delle duplicazioni, 1.3 milioni

di utenti unici al giorno . Se si esclude

Donna Moderna, dove pero` le aggregazioni

pesano oltre il 50% del totale, anche brand

comeSorrisi eCanzonihannovolumidi traffico

risicatissimi. Anche le due testate con

maggior connotazione informativa:

Espresso e Panorama raccolgonouninteresse

contenuto.

Nel complesso l’informazione online

attira circa 15 milioni di utenti unici nel

giorno medio. Numero che al netto delle

duplicazioni e` da rivedere drasticamente

al ribasso. Se dovessi dire la mia, pronto

ad essere smentito se del caso, stimerei gli

utenti unici giornalieri in circaunterzo:5

milioni di persone.